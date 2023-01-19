İrfan Değirmenci ve Cem Gelinoğlu arasında ‘haber atışması’

Halk TV haber sunucusu İrfan Değirmenci ve kendisine, ‘seyircilere soru soruyor’ gerekçesiyse esprili şekilde sitem eden oyuncu Cem Gelinoğlu arasındaki şakalaşma Twitter’da gündem oldu.

Cem Gelinoğlu, dün Twitter’dan, “Bu İrfan Değirmenci neden sürekli trip atıyor, anlamıyorum. Açıyorum kanalı, ‘Şimdi haberiniz yoktur sizin’ diyor; ‘Siz duymadınız ama şöyle bir şey oldu’ diyor. Evet abi, işten geldim, duymadım. Senin haberleri izlemeden önce başka haberleri izleyerek çalışalım mı, ne yapalım” diye yazdı.

Bu İrfan Değirmenci neden sürekli trip atıyor anlamıyorum. Açıyorum kanalı, şimdi haberiniz yoktur sizin diyo, siz duymadınız ama şöyle bir şey oldu diyo, evet abi işten geldim duymadım senin haberleri izlemeden önce başka haberleri izleyerek çalışalım mı napalım — Cem Gelinoğlu (@cemfoni) January 18, 2023

Gelinoğlu’nun bu mesajına yanıt veren Değirmenci, “Akşama gündeme çalışmış şekilde karşımda görmek istiyorum. Tek tek soracağım. Bir tane yanlış cevap duymayayım. Yakarım” diyerek karşılık verdi. İkilinin şakalaşması Twitter’da gündem oldu.