İranlı yönetmen Mani Haghighi’nin Londra Film Festivali’ne katılması yasaklandı

İranlı yönetmen Mani Haghighi, filmi ‘Subtraction’ın (2022) Londra Film Festivali’ndeki gösterimine katılmak üzere Londra’ya seyahat etmek isterken ülkeden ayrılması yasaklandı ve pasaportuna el kondu.

Haghighi, video açıklamasında “İran makamları tarafından Cuma günü Londra’ya giden uçağıma binmem engellendi. Bu son derece kaba davranış için bana hiçbir makul açıklama yapmadılar” dedi.

“Birkaç hafta önce, İran’ın zorunlu başörtüsü yasalarını ve bunu protesto eden gençlerin baskısını ve hayatlarındaki diğer birçok adaletsizliği eleştirdiğim bir Instagram videosu paylaştım” diyen İranlı yönetmen, “Belki de yetkililer beni burada tutarak beni daha yakından gözetleyebileceklerini, beni tehdit edip susturabileceklerini düşündüler. Eh, şu anda bu videoda sizinle konuşuyor olmam bile bu planı baltalıyor” ifadelerini kullandı.

Filmmaker Mani Haghighi was due to join us at the BFI London Film Festival with his film Subtraction. Authorities in Iran confiscated his passport and he could not leave.#LFF supports Haghighi and all filmmakers in their freedom to present their films around the world. pic.twitter.com/vFhja8EnqS — BFI (@BFI) October 14, 2022

Tahran’da olmanın hayatının en büyük sevinçlerinden biri olduğunu söyleyen Haghigi, sözlerini ‘kadınlar, yaşam ve özgürlük’ diyerek bitirdi.

Haghighi’ye konan yasak, İran’ın film yapımcılarına yönelik engellemelerinin son örneği. Temmuz ayında ödüllü yönetmen Jafar Panahi, gözaltına alınan yönetmenler Mohammad Rasoulof ve Mostafa Aleahmad hakkında bilgi edinme girişiminde bulunduktan sonra altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.