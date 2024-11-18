İranlı aktivist ‘siyasi’ tutukluların serbest bırakılması çağrısıyla dudaklarını dikti

İranlı aktivist Hüseyin Roneki, ‘siyasi’ tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısıyla dudaklarını dikti.

Fotoğraf: @hosseinronaghi / X

Aktivist Roneki, X’teki mesajında geçen hafta ‘siyasi’ tutukluların serbest bırakılması talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen Kiyanuş Senceri’nin taleplerini sürdüreceğini duyurdu.

Dudaklarını diktiği fotoğrafını da paylaşan Roneki, başkent Tahran’ın Veliasr Caddesi’nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

Roneki’nin açıklaması şöyle:

“Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilir veya götürebilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime aittir. Kiyanuş’un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım.

Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek.”

İran’da ‘siyasi’ mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Senceri’nin 13 Kasım’da intihar ettiği iddia edilmişti.

Senceri, 2021’deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen üç göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yakınları Senceri’nin “Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır” dediği mesajından sonra intihar ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada bazı aktivistlerse Senceri’nin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Senceri’nin cenazesi 15 Kasım’da Tahran’daki Beheşt-i Zehra mezarlığında toprağa verilmişti.