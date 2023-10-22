İran’da Mehsa Emini’nin ölümünü haberleştiren iki kadın gazeteciye hapis cezası

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünü haberleştiren iki kadın gazeteciden biri 12, diğeri 13 yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Nilüfer Hamidi – Elahe Muhammedi / Şark Gazetesi

İran’da Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre Devrim Mahkemesi, gazeteciler Elahe Muhammedi ve Nilüfer Hamidi hakkındaki kararı açıkladı.

Muhammedi, ‘ABD ile işbirliği yapmak’ suçlamasıyla altı yıl, ‘ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan’ beş yıl ve ‘rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlamasıyla bir yıl olmak üzere toplamda 12 yıl hapse mahkum edildi.

Hamidi’ye ise ‘ABD ile işbirliği yapmaktan’ yedi yıl, ‘ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan’ 5 yıl ve ‘rejim aleyhinde propaganda yapmak’ suçlamasıyla bir yıl olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası verildi.

Ülkede Mehsa Emini hakkında yaptıkları haberlerle öne çıkan iki gazetecinin 20 gün içinde kararı temyize götürme hakları bulunuyor.

Hamidi, Mahsa Emini’nin hastanedeki görüntülerini haberleştirmesinin ardından 22 Eylül 2022’de gözaltına alınmış, Muhammedi ise Emini’nin cenaze merasimini haberleştirdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Emini’nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.