İran’ın Türkiye’den kaçırdığı rejim muhalifi idam edildi

Türkiye’den İran’a kaçırılan ve İsveç vatandaşlığı da bulunan rejim muhalifi Habib Chaab idam edildi.

Habib Chaab. (AA)

Euronews Türkçe’nin haberine göre Chaab’a ‘terörizm’ suçundan verilen idam cezası bugün infaz edildi.

İsveç’ten Türkiye’ye geldiği sırada kaybolan Habib Chaab, Ekim 2020’de Tahran’da mahkemede yargılanırken ortaya çıkmıştı.

Chaab’ın İran istihbaratı tarafından Van üzerinden kaçırıldığı belirlenirken, Türkiye’de olayla ilgili 11 kişi tutuklanmıştı.

Tahran’daki yargılamanın ardından ‘Nidal Hareketi adlı bir isyancı grubun oluşumu, yönetimi ve liderliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve Huzistan eyaletinde çok sayıda terörist operasyon tasarlamak ve yürütmekle’ suçlanan Chaab idam cezasına çarptırılmıştı.

Suçlamalar

İranlı yetkililer Chaab’ı 2005’den bu yana sırasıyla İsrail ve İsveç istihbarat teşkilatları koruması altında saldırılar düzenlemekle suçladı.

İran devlet televizyonu Chaab’ın 2018’de Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’da bir askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının sorumluluğunu üstlendiği bir video yayınlamıştı.

Görüntülerde Chaab, Suudi Arabistan istihbarat servisleriyle çalıştığını itiraf ediyor. Ancak İran dışındaki hak örgütleri, bu tür itirafların ‘baskı altında’ yaptırıldığını söylüyor.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu örgütlere göre, İran her yıl Çin hariç diğer tüm ülkelerden daha fazla kişiyi idam ediyor.

En son ocakta Britanya vatandaşı da olan eski bir İranlı yetkili Alireza Akbari, başkent Londra için casusluk yapmaktan suçlu bulundu ve idam edildi.