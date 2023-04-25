İran’da onlarca işletme, başörtüsü takmayanlara hizmet verdiği için mühürlendi

İran’ın başkenti Tahran’da başı açık kişilere hizmet verdiği için birçok işletme mühürlendi.

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AA’nın Tesnim Haber Ajansı’ndan aktardığına göre, başkent Tahran’da faaliyette bulunan birçok işletmeyle bir alışveriş merkezi başı açık müşterilere hizmet verdiği gerekçesiyle kapatıldı.

Haberde, söz konusu işletmelerin başörtüsü ve iffet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle uyarıları dikkate almayıp fiili devam ettirdiği için mühürlendiği aktarıldı.

Çoğunluğu kafe ve restoranlardan oluşan ve kapatılan işletmeler arasında üç eczane de yer aldı.

Şehrin batısında yer alan, onlarca işletmenin bulunduğu ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir alışveriş merkezinin tamamen mühürlenmesiyse dikkati çekti.

Mühürlenen kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, söz konusu kişilerin Mahsa Emini’nin gözaltındayken yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek verdiği ve işletmelerinin de bu yüzden kapatıldığı iddia edildi.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül 2022’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül’de yaşamını yitirmişti.

Emini’nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Emini’nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu gösteriler sona ermesine rağmen İran’ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı davrananlara karşı harekete geçileceğini açıklamış, sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağını bildirmişti.