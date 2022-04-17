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İran’da, en büyük kripto para dolandırıcılığı davası: Futbol federasyonunun başkan yardımcısı tutuklandı


İran’da Futbol Federasyonu’nun Başkan Yardımcısı Şohre Musevi, kripto para dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İran devlet televizyonunun haberinde tutuklanan kişinin adı zikredilmeden federasyonun başkan yardımcısı olduğu ifade edildi ancak ülke medyasında tutuklanan kişinin Musevi olduğu belirtildi ve tutuklandığı esnadaki görüntüler paylaşıldı.


Ülkenin kripto para alanında en büyük dolandırıcılık davası olduğu belirtilen davanın sanıklarından biri olan ve haberde F.K. olarak zikredilen Musevi’nin eşinin de daha önce aynı davadan tutuklandığı aktarıldı.

Musevi’nin üst yönetici olduğu ‘Badran’ adlı pazarlama şirketi tarafından Merkez Bankası’nın izni olmadan çıkarılan ‘Kingmoney’ adlı kripto para birimiyle sanıkların, ‘gerçekçi olmayan fiyat dalgalanmaları oluşturarak birçok kişiyi mağdur ettiği’ belirtildi.

Şu ana kadar 3 binden fazla mağdurun Badran şirketi aleyhinde suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Mağdurlar son olarak 10 Nisan’da Tahran Adliyesi önünde toplanarak Badran şirketi yöneticilerinin tutuklanmasını talep etmişti.

İran’da Merkez Bankası’nın onaylamadığı kripto para faaliyetleri yasa dışı sayılıyor.

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