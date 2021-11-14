İran’da bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem: Bir ölü

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde art arda 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AA’nın Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nin açıklamasından aktardığına göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan ilk deprem yerel saatle 15:36’da, ikincisi 15:37’de kaydedildi.
İlk depremin derinliği 18 kilometre, ikincisinin derinliği 10 kilometreydi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Depremden çevre eyaletlerde de hissedilirken Hürmüzgan’da panik yaşandı.