İran’da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

İran’da bir idam mahkumu, affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Hamshahrionline haber sitesine göre 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedildi. Haberi alın mahkum kalp krizi geçirdi.
AA’nın aktardığına göre soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki Ekber isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevi’ne gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.
İran’da uygulanan ceza hukukuna göre cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmesi halinde kan parası ödemekle mükellef.