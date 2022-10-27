İran’da 15 kişinin öldüğü türbe saldırısını IŞİD üstlendi

İran’ın Şiraz kentinde bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı açıklandı. IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

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İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye, dün Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkili, bunun bir ‘terör’ saldırısı olduğunu söyledi.

Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek “Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini türbenin yanında gerçekleştirdi” dedi.

Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı.

Saldırı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ”Saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” dedi.