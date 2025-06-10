İran dokuz IŞİD üyesini idam etti

İran 2018’de ülkenin batısında yakalanan dokuz IŞİD üyesini idam etti.

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İran Yargı Erki Medya Merkezi, dokuz IŞİD üyesiyle ilgili açıklama yaptı.

İdam edilen IŞİD üyelerinin ’27 Ocak 2018’de ülkenin batı sınır bölgeleriyle merkezi şehirlerinde halka saldırı düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı’ belirtildi.

O dönem IŞİD’lilere düzenlenen operasyonda çok sayıda IŞİD’liyle birlikte İran Devrim Muhafızı Ordusu’ndan da üç kişinin öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamaya göre Tahran Devrim Mahkemesi’nin idam cezasına çarptırıldı ve yüksek yargının bu cezayı onamasıyla söz konusu kişiler idam edildi.