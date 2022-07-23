Irak’tan Türkiye açıklaması: Tutumunu gözden geçirmeli

Duhok’taki saldırı sonrası Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmayacağını, iki ülke arasında diplomatik yolların izlenmesi gerektiğini belirten Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, “Ancak Türkiye de Irak ile tutumunu gözden geçirmeli” dedi.

Duhok’taki saldırı. Fotoğraf: Reuters

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye sınırındaki Zaho kentindeki bir turistik tesise düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle dokuz sivil öldü, 20’nin üzerinde kişi yaralandı. Saldırının Türkiye tarafından düzenlendiğini belirten Irak yönetiminden sert açıklamalar geldi.

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı.

Türkiye’nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilen açıklamada, “Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkesinin yerel gazetesinde yer alan açıklamalarında, Türkiye ile durumu güvenlik ve siyasi alanlarda tırmandırmayı istemediklerini ve müzakere kapısını açmaktan yana olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kapatılmayacağını, iki ülke arasında diplomatik yolların izlenmesi gerektiğini belirten Hüseyin, “Ancak Türkiye de Irak ile tutumunu gözden geçirmeli” diye konuştu.

BM’ye şikayet

Diğer yandan Irak Dışişleri Bakanlığı’nın, Ankara’yı saldırı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayet ettiği ve saldırıyı görüşmek üzere acil bir oturum talep ettiği bildirildi. Irak medyası Güvenlik Konseyi oturumunun salı günü düzenleneceğini bildirdi.