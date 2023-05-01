Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta eski başbakan Kazımi’ye ‘Süleymani’ soruşturması

Irak’ta başsavcılık, eski başbakan Mustafa el-Kazımi hakkında, “Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde ihmali” olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

ABD’nin Bağdat Havalimanına 3 Ocak 2020 tarihinde helikopterle düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.


Irak Hizbullahı’nın meclisteki siyasi uzantısı olan Hukuk Hareketi Milletvekili Hüseyin Munis, Mühendis ve Süleymani’nin öldürüldüğü Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın egemenliğinin ihlal edilmesine göz yumduğu, olayda ihmali ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle o dönem Milli İstihbarat Servisi Başkanı olan Kazımi hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

Irak medyasında yayınlanan savcılık soruşturma kararıyla ilgili belgeye göre, Kazımi hakkında Mühendis ve Süleymani’nin öldürülmesinde ‘kusuru ve ihmali’ olduğu gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.

SON HABERLER

Bursa’da tur otobüsü devrildi: İkisi öğrenci üç kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Bursa’da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Çanakkale’den Ankara’ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm’e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Bursa […]

Modernleşmek, sınırsızlık değildir

Eğer sizin bakış açınız, değerleriniz ve sınırlarınız çevrenizde çoğunluğu temsil eden insanlarınkiyle örtüşmezse yabancılaşır ve yalnızlaşırsınız.