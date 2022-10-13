Irak’ın yeni cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid

Irak Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid oyların yarısından fazlasını alarak seçildi.
Irak’ta aylardır devam eden cumhurbaşkanlığı krizi çözüldü. Irak Meclisi’ndeki oturumun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı Reşid oldu.
AA’nın haberine göre 329 sandalyeli Meclis’teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162’sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.
Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski cumhurbaşkanı Berhem Salih’le yarışıyordu.
Yeni cumhurbaşkanının Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.
KYB üyesi Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin müsteşarlık görevini yürütmüştü.