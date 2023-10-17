Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen ve kabul edilen tezkerede, Türkiye’nin güney kara sınırlarında milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’nin, komşusu Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkatin çekildiği tezkerede şunlar kaydedildi:

“Diğer taraftan Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir.”

Tezkerenin milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.