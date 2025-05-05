İPA: İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 lira

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 90 bin 32 liraya yükseldiğini duyurdu.

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Ajansın Nisan 2025 verileriyle yenilediği ‘Yaşam Maliyeti Raporu’na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 51,74 arttı. Geçen aya göre de yaşam maliyeti yüzde 2,91 arttı.

Maliyet hesabı gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplandı.

2025 Nisan’ında İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 90 bin 32 liraya yükseldi. Ayrıntılı bilgi için İPA’nın raporuna şu linkten ulaşılabilir.