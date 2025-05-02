İTO: İstanbul'da enflasyon yüzde 47,21

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ’ye’yse (Pınar) yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesti.