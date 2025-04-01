İstanbul'un enflasyonu yükseldi: Yüzde 46,23

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre martta kentte aylık enflasyon yüzde 3,79, yıllıksa yüzde 46,23.

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İTO’ya göre şubatta İstanbul enflasyonu yüzde 45,35’ti. Kuruma göre martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlarsa yüzde 2,30 arttı.

Sepet değişmişti

İTO 1995’ten beri paylaştığı ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ni şubatta ‘İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ olarak açıklama kararı almıştı.

Kurum değişiklik gerekçesini ‘değişen tüketim alışkanlıkları’ ve ‘insan hayatına giren yeni hizmet ve ürünleri’ olarak açıklamıştı.

1995 bazlı indekste 242 madde vardı. Yeni endekste 493 madde bulunuyor. Ana grup sayısı sekizden 12’ye, fiyat derleme sayısıysa 15 bin 725’ten 24 bin 500’e çıkarıldı.

Perakendedeki artışlar

İTO’ya göre bir önceki aya göre fiyat artışları şöyle:

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları yüzde 7,31

Haberleşme harcamaları yüzde 4,50

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,22

Konut harcamaları yüzde 3,59

Ulaştırma harcamaları yüzde 3,15

Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3,11

Ev eşyası harcamaları yüzde 1,27

Eğlence ve kültür harcamalarıı yüzde 0,32

Giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 0,09

Sağlık harcamaları yüzde 0,03

Eğitim harcamaları yüzde 0,03

Lokanta ve oteller harcamalarıysa yüzde 0,06 azaldı.

Toptan eşyalardaki artış

Şubat 2025’te yüzde 2,33 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi martta yüzde 2,30 arttı. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranıysa yüzde 46,12 oldu.

Toptan fiyatlardaki artışlarsa şöyle:

Kimyevi maddeler yüzde 4,83

Gıda maddeleri yüzde 3,64

İnşaat malzemeleri yüzde 1,64

Madenler yüzde 1,59

Yakacak ve enerji maddeleri yüzde 1,39

İşlenmemiş madde fiyatları yüzde 0,67 azalırken, mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

Yıllık artışta lider inşaat malzemeleri

Martta fiyatlardaki yıllık artışsa şöyle: