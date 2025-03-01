İTO: İstanbul'un enflasyonu yüzde 45,35

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentte aylık enflasyon yüzde 3,19, yıllıksa yüzde 45,35.

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İTO aralıkta İstanbul enflasyonunu yüzde 48,40 olarak açıklamıştı.

Kuruma göre kentte şubatta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,19, toptan fiyatlarsa yüzde 2,33 arttı.

İTO 1995’ten beri paylaştığı ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ni şubatta ‘İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ olarak açıklama kararı almıştı.

Kurum değişiklik gerekçesini ‘değişen tüketim alışkanlıkları’ ve ‘insan hayatına giren yeni hizmet ve ürünleri’ olarak açıklamıştı.

1995 bazlı indekste 242 madde vardı. Yeni endekste 493 madde bulunuyor. Ana grup sayısı sekizden 12’ye, fiyat derleme sayısıysa 15 bin 725’ten 24 bin 500’e çıkarıldı.

Perakendedeki artışlar

İTO’ya göre bir önceki aya göre fiyat artışları şöyle:

Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,14,

Lokanta ve oteller yüzde 4,09

Konut harcamaları yüzde 3,93

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,41

Ev eşyası harcamaları yüzde 2,30

Eğitim harcamaları yüzde 1,98

Eğlence ve kültür harcamaları yüzde 1,48

Ulaştırma harcamaları yüzde 1,40

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları yüzde 0,25

Giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 0,14

Toptan eşyalardaki artış

Toptan eşyalarda şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 35,10, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 48,61 oldu.

Toptan fiyatlardaki artışsa şöyle:

Kimyevi maddeler yüzde 8,91

Gıda maddeleri yüzde 3,37

İnşaat malzemeleri yüzde 2,29

Madenler yüzde 1,77

İşlenmemiş maddeler yüzde 1,11

Yakacak ve enerji maddeleri yüzde 0,57

Mensucat (dokumalar) grubundaysa fiyat değişimi gözlenmedi.

Yıllık artışta lider inşaat malzemeleri

Şubatta fiyatlardaki yıllık artışsa şu şekilde: