Sepet değişti: İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,40

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ‘değişen tüketim alışkanlıklarıyla’ ilk kez açıkladı: İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 5,16, yıllık yüzde 48,40.

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İTO aralıkta İstanbul enflasyonunu yüzde 55,27 olarak açıklamıştı.

İTO’ya göre kentte ocakta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,16, toptan fiyatlarsa yüzde 2,83 arttı.

İTO, 1995’ten beri paylaştığı ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ni artık ‘İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ olarak açıklama kararı almıştı.

Kurum değişiklik gerekçesini ‘değişen tüketim alışkanlıkları’ ve ‘insan hayatına giren yeni hizmet ve ürünleri’ olarak açıklamıştı.

1995 bazlı indekste 242 madde vardı. Yeni endekste 493 madde bulunuyor. Ana grup sayısı sekizden 12’ye, fiyat derleme sayısıysa 15 bin 725’ten 24 bin 500’e çıkarıldı.

Perakendede en yüksek artış sağlık

İTO’ya göre bir önceki aya göre fiyat artışları şöyle:

Sağlık harcamaları yüzde 18,82

Ulaştırma harcamaları yüzde 10,95

Lokanta ve oteller yüzde 8,48

Eğitim harcamaları yüzde 8,47

Eğlence ve kültür harcamaları yüzde 7,80

Konut harcamaları yüzde 7,03

Çeşitli mal ve hizmetler harcamaları yüzde 6,92

Ev eşyası harcamaları yüzde 4,67

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,90

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları yüzde 0,81

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda fiyatlar yüzde 1,62 düştü.

Toptan fiyatlarsa şöyle azaldı:

Gıda yüzde 5,89

İşlenmemiş maddeler yüzde 2,12

İnşaat malzemeleri yüzde 1,38

Yakacak ve enerji maddeleri yüzde 1,35 artış

Madenler yüzde 0,28

Kimyevi maddeler yüzde 0,07

Mensucat (dokumalar) grubundaysa fiyat değişimi gözlenmedi.

Yıllık artışta lider inşaat malzemelerinde

Ocakta fiyatlardaki yıllık artışsa şu şekilde: