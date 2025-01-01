İTO: İstanbul'da enflasyon yüzde 55,27

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre aralıkta perakende fiyatlar yüzde 1,74 artarken, yıllık artış yüzde 55,27 oldu.

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İTO verilerine göre kentte perakende fiyat değişimlerini gösteren ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ yüzde yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ yüzde 0,82 arttı.

2023’ün aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren ‘Ücretliler Geçinme İndeksi’ yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’yse yüzde 40,64 oldu.

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 3 Ocak 2025’te açıklayacağı enflasyon verileri öncesi öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Perakendede en yüksek artış konut harcamalarında

Bir önceki aya göre fiyatlardaki artış şu şekilde:

Konut harcamaları: Yüzde 4,55

Kültür, eğitim ve eğlence: Yüzde 2,34

Ev eşyası: Yüzde 1,13

Giyim yüzde 1,05

Gıda yüzde 0,93

Ulaştırma ve haberleşme: Yüzde 0,77

Sağlık ve kişisel bakım: Yüzde 0,54

Diğer harcamalar: Yüzde 0,15.

Toptan fiyatlardaki artışsa şöyle:

Mensucat (dokumalar) grubu: Yüzde 4,26

İnşaat malzemeleri: Yüzde 2,87

Yakacak ve enerji maddeleri: Yüzde 2,74

Kimyevi maddeler: Yüzde 1,35

Gıda maddeleri: Yüzde 1,18

Madenler grubu: Yüzde 0,48

İşlenmemiş maddeler grubundaysa fiyatlar yüzde 3,61 azaldı.