İntihar etmek için balkona çıkan kızına ‘Atla, işimi kolaylaştırırsın’ diyen babaya sekiz yıl hapis ve tahliye

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde intihar etmek için çıktığı balkondan atlayarak yaralanan 15 yaşındaki kızına, “Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın” diyerek ‘intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan sanık baba sekiz yıl dört ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Haci Ş., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

Sanığın intihara yönlendirdiği iddia edilen kızı A.Ş., eşi Hacer Ş., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tarafların bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Mağdur adına İstanbul Barosu’ndan atanan avukat, müvekkilin önceki celselerde ifadesini değiştirdiğini belirterek, “Biz şikayetimizden vazgeçiyoruz, sanığın beraatini istiyoruz” dedi.

Bakanlık avukatı sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Ali Yücel, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, şunları dedi: “Müvekkil, çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatini istiyoruz.”

Sanık Haci Ş. de beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık babayı ‘cebir ve tehdit kullanarak çocuğa karşı intihara mecbur ederek olası kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçundan sekiz yıl dört ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdiği sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.