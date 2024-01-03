Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 18 kişi Antalya’da yakalandı

Antalya’da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.
Antalya Valiliği’nden paylaşılan açıklamaya göre ekipler, kentte kırmızı bültenle aranan kişilerin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başalttı.
Ekiplerin çalışmasında ‘silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma veya üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali’ suçlarından haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 Azerbaycan, 10 Rusya, 3 Kazakistan, 1 Moldova, 2 İran, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere 18 kişi yakalandı.
Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.