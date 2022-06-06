İnternetten ücretsiz aldığı koltuğun içinde binlerce dolar buldu

ABD’de internetten ücretsiz aldığı ikinci el koltuğun minderinde binlerce dolar para bulan kadın iade etti.

Fotoğraf: CNN

California eyaletinin San Bernardino şehrinde yaşayan Vicki Umodu, hizmet veya eşyaların satıldığı, takas edildiği ya da ücretsiz verildiği Craigslist platformundan yeni evi için mobilya bakarken ücretsiz eşyalara denk geldi.

Mobilyaları, yakın zamanda ölen akrabalarının eşyalarını elden çıkaran kişilerden aldı.

Eve getirdiği iki koltuğun salonuna çok iyi uyduğunu anlatan Umodu biraz daha yakından bakınca koltuklardan birinin minderinde bir gariplik olduğunu fark etti.

Başta ısıtmalı koltuk olabileceğini düşünse de elektrik kablosu olmadığından bu olasılığı hızla eleyip minderin içine baktığında zarflar içinde binlerce dolar buldu. Tam olarak 36 bin dolar!

ABC7 News’a konuşan Umodu parayı hemen koltuğu aldığı aileye iade ettiğini anlattı: “Tanrı bana ve çocuklarıma karşı hep iyi davrandı. Hepsi hayatta ve sağlıklı. Üç dünyalar güzeli torunum var. Tanrıdan daha ne isteyebilirim?”

Parayı iade ettiğinde aile evin başka yerlerine de gizlenmiş para bulduklarını anlattı ve minnettar olduklarının bir göstergesi olarak yeni evine buzdolabı alabilmesi için 2 bin 200 dolar verdi.