İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), ‘Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelikle, elektronik haberleşme abonelikleri e-imza, kimlik ya da internet bankacılığı bilgileri kullanılarak e-devlet üzerinden başlatılabilecek.

Konuya dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak aboneliğin başlatılabileceğini kaydetti.

Sayan, yeni düzenlemeden şöyle bahsetti:

“‘Bu kampanyaya üye olursanız…. kampanyasını da onaylamış sayılırsınız’ devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek

Fotokopi alınmayacak

Çağrı merkezi aramalarında abone teyidi yapılmadan işlemlere başlanılmayacak. Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenlemeyle taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

Düşük hızda düzenleme

Taahhüt edilen internet hızının altında hizmet verilmesi halinde tüketicin ceza ödemeden sözleşmeyi sonlandırabilecek. Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek. Dijital Türkiye yolunda bir hizmetimiz daha hayata geçiyor. Vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.”