Internet Explorer’a mezar taşı: Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı

Güney Kore’de bi yazılım mühendisi Microsoft’un Internet Explorer’ın fişini çekme kararını mezar taşıyla ölümsüzleştirdi.

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Bir zamanlar internette dolaşmak denince ilk akla gelen ve yaygın şekilde kullanılan Internet Explorer alternatif tarayıcıların da çıkmasıyla giderek gözden düştü. 15 Haziran’da ise Microsoft tarafından fişi çekildi.

Jung Ki-young taracıyla çeyrek asır süren sevgi-nefret ilişkisini 430 bin won (5 bin 600 lira) harcayarak yaptırdığı mezar taşıyla yaşatmaya karar verdi.

Mezar taşında tarayıcının ‘e’ harfli logosu ve “Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı” yazısı yer alıyor.

Anısına düzenlenen ‘cenaze töreni‘nin ardından internete düşen mezar taşının fotoğrafı viral oldu.

Jung mezar taşının geçmişte iş hayatında önemli bir yer tutan Internet Explorer’a karşı karışık duygularını anlattığını söyledi: “Tam bir baş belasıydı ama aramızdaki sevgi-nefret ilişkisiydi diyebilirim. Çünkü bir zamanların hakimiydi.”