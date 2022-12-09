Instagram, paylaşımlarınızı gizliyorsa nedenini öğrenebileceksiniz

Paylaşımları kural ihlal ettiği gerekçesiyle saklanan kişiler, “şeffaflık gereği” artık nedenini öğrenebilecek. İsterse o paylaşımı değiştirip silebilecek, ya da itiraz edebilecek

Instagram kullanıcıları profildeki ayarlar, hesap ve hesap durumu sekmelerinden postlarının yasaklanıp yasaklanmadığını görebilecek. Fotoğraf: Instagram

Instagram’da paylaşımlar platformda kimseye gösterilmiyorsa, yani “gölge yasaklama” yapıldıysa hesap sahibi uyarılmıyordu. Paylaşımların gizlendiğinden haberi olmuyordu. Ancak takipçileri ‘çoktandır paylaşımını görmediği’ konusunda uyarınca haberdar oluyordu. Buna genelde “gölge yasaklama” deniyor. Şimdi Instagram, “gölge yasaklama” yapıldıysa, bunu anlayabileceğiniz yeni bir aracı kullanıma soktu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre artık bu kullanıcılar, hangi kuralı ihlal ettikleri ve bunun neden paylaşımlarının saklanmasına yol açtığını öğrenebilecek. Instagram yönetiminden Adam Mosseri, “şeffaflık gereği” alındığını belirttiği kararla ilgili şunları söyledi:

“Bazen hesabınız, fotoğraf ve videolarınız akışta görünmediği ve diğer kullanıcılara tavsiye edilmediği bir hesaba dönüşebilir. Eğer ‘tavsiye edilebilirlik’ kurallarını ihlal eden paylaşımlar yaptıysanız, içeriğiniz akışta ön plana çıkmayacaktır.”

İtiraz etme hakkı var

Platformun kurallarını ihlal ettiği konusunda bildirim alan kullanıcılar, paylaşımları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilecek ya da paylaşımı silebilecek. Eğer bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, Instagram’a doğrudan ulaşıp itiraz edebilecek.

BBC Türkçe‘nin haberine göre, kullanıcılar, Instagram uygulamasında kendi profillerinin üzerinde tıkladığında menü seçeneğine giderek ayarlar, hesap ve hesap durumu sekmelerinden herhangi bir postlarının bu kapsama girip girmediğini görebilecek.