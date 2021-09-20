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Yaramazlara biraz batar!

İnsanların evi yanarken İspanyol bakan yanardağa turist çekme peşinde!

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’ndan La Palma’daki yanardağın dün aktif duruma geçmesinin ardından yüzlerce insanın eve yanarken, turizm bakanı yanardağın takımadalara turist çekmek için bir cazibe merkezi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma’da dün yerel saatle 16:10’dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği bildirilmişti.


Bölgede yaklaşık 5 bin kişi tahliye edilirken 100’ün ev üzerinde yangınlarda zarar gördü.

Turizm Bakanı Reyes Maroto halihazırda adada olan veya gitmeyi düşünen turistlere adanın volkanik patlamaya rağmen güvenli olduğuna dair güvence verdiklerini belirtti: “Turistlerin adaya gelip şüphesiz hiç tanık olmadıkları bir şeyi görebilmeleri için bilgi akışı sağlıyoruz. Bu bilgiler sayesinde turistler adanın hala açık olduğunu bilecek ve eğer otelleri etkilenmişse kalacak başka yer bularak tatillerinin tadını çıkarabilicek.”

Bakan bu durumdan en iyi şekilde yararlanabileceklerini belirterek La Palma’nın doğanın getirdiklerinin tadını çıkarmak isteyen turistler için bir cazibe merkezi olabileceğini söyledi.

Rakipleri bakanın bu gafını aleyhine kullanmakta gecikmedi.

Halk Partisi sözcüsü, bakanın davranışının uygunsuz olduğunu belirterek “Evlerini kaybeden insanlar var” dedi. Partinin genel sekreteri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yüzlece insan sahip olduğu her şeyi kaybederken bakan gerçekten bunu söyledi mi, biri doğrulayabilir mi?” diye yazdı.

La Palma yanardağı faaliyete geçti

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