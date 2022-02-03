İnsanlara kalp naklinde kullanmak için domuz yetiştirilecek

Alman bilim insanları, bu yıl içinde dünyanın ilk domuzdan insana kalp naklinde kullanılan hayvanının daha basit bir modelinden yola çıkarak, insanlara kalp bağışçısı işlevi görecek, genetiği değiştirilmiş domuzlar yetiştirmeyi planlıyor.

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ABD’nin Maryland eyaletinde geçen ay, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalp başarılı şekilde 57 yaşındaki bir hastaya nakledilmişti. Genetiğinde 10 değişiklik yapılan domuzdan kalp nakledilen hastanın şimdiye kadar enfeksiyon veya organ reddi gibi bir tepki göstermediği belirtildi.

Münih kentindeki çalışmaları yürüten Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden Eckhard Wolf, ekibinin yeni bir tür yaratmayı amaçladığını ve bunun nakil deneyleri için 2025’e kadar hazır olacağını anlattı. Daha basit bir model üzerine çalıştıklarını belirten Wolf, beş genetik değişiklik planladıklarını ifade etti.

Hayvan hakları hareketinin çok güçlü olduğu ve Avrupa’da en düşük organ bağışı oranlarından birine sahip ülkede, söz konusu çalışma tartışmalara da yol açtı.

20 yıldır hayvandan insana nakiller (xenotransplant) üzerine araştırma yapan Wolf, yeni nesil domuzların bu yıl doğacağını, kalplerin önce primatlarda test edileceğini, ekibin iki-üç yıl içinde insanlı klinik deney için onay talebine başvurmayı planladığını söyledi.

Wolf’un çalışmasını destekleyenler, yıllık bekleme listelerinin binleri bulduğu organ bağışında hayvandan nakil sayesinde listelerin kısalabileceğini savunurken, karşı çıkanlar, hayvan haklarının ihlal edilerek domuzların organ fabrikalarına dönüştürüleceği ve deneylerde kullanılacak primatların acı çekerek öleceğine dikkat çekiyor.