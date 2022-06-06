İnsan neden kütüphanede ya da otobüste porno izler: Dürtüler kontrol edilemez hale geliyor

Bir insan kütüphanede, otobüste ya da mecliste neden porno izler?

BBC’ye gönderilen bu fotoğrafta Britanya’da bir tramvayda porno izleyen bir adam görülüyor.



21 yaşındaki Britanyalı öğrenci Bronwen Reed ödev yapmak için kütüphaneye gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı: Bir adam kütüphane bilgisayarında porno izliyordu.

Üstelik birkaç hafta sonra aynı kütüphanede aynı adamı yine porno izlerken gördü.

BBC Türkçe’nin haberine göre Bronwen yalnız değil, otobüslerde, tramvaylarda porno izleyenlere rastlayan ve bunu dillendirenlerin sayısı artıyor.

Britanya’da geçen ay Muhafazakar Parti milletvekili Neil Parish (65) Avama Kamarası’nda porno izlediği ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı.

Çok sayıda yetişkinin hatta çocuk yaştaki gençlerin porno izlediği bir gerçek. Ancak bunu evleri veya odaları gibi özel alanlarda yapmak yerine halka açık, herhangi birinin görebileceği şekilde izlemek niye?

Seks ve pornografi bağımlılığı üzerine çalışan Dr. Paula Hall’a göre muhtemel nedenlerden biri bağımlılık.

BBC’ye konuşan Dr. Hall “İnsanların bir şeye bağımlı olmaya başladıkça dürtü kontrolünü kaybettiğini biliyoruz. Alkol de, kumar da, bilgisayar oyunları da bağımlılık haline geldikçe dürtüler gittikçe artan bir şekilde kontrol edilemez hale geliyor” diyor.

Bir başka deyişle porno izleme arzusu ve ihtiyacı ‘Hayır, şimdi izlemek yerine eve gidince izleyeceğim’ demek için gereken iradeye galip geliyor.

Dr. Hall ayrıca az sayı da olsa bazı erkeklerin kamusal alanda porno izlemeyi bir güç olarak gördüğü görüşünde: “İzlemek benim hakkım diye düşünmenin mizojinist (kadın düşmanı) bir yanı da var.”

Ayrıca erken yaşta porno izlemeye başlamın da etkili olabileceğini düşünüyor. Çünkü hemen hemen bütün davranışlarda otomatikleşme sürecinde hangi yaşta başladığımız önem taşıyor: “Erken yaşlardan beri porno izliyorlarsa bu onlar için otomatikleşecektir.”