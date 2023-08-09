Iniesta, BAE’ye transfer oldu

Son olarak Japonya’nın Vissel Kobe takımı formasını giyen efsane İspanyol futbolcu Andres Iniesta, 39 yaşında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club’a transfer oldu.

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BAE ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya milli takımı ve Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu Iniesta’nın, Emirates Club’a katıldığı ifade edildi.

Emirates kulübü, sosyal medya hesabından “Hoş geldin Iniesta” açıklamasını yaptı.

Barcelona formasıyla dokuz lig ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021’de iki yıllık sözleşme yenilemişti.

Vissel Kobe, Iniesta döneminde, tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa’yı kazanmıştı.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde İspanya ile dört Dünya Kupası’na katılmış ve FIFA 2010 Güney Afrika’da kupayı kaldırmıştı.