İngiliz Kraliyetinin ‘ırkçılıkla sınavı’ bitmiyor: Siyah konuğa ‘aslen nerelisiniz’ sorusu istifa getirdi

2’nci Elizabeth’in 60 yıllık nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi Leydi Susan Hussey saraydaki davette siyah bir konukla girdiği diyalogun sosyal medyaya yansımasından sonra istifa etmek zorunda kaldı.

Ngozi Fulani (solda) ve Leydi Susan Hussey

İngiltere Kralı 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilia dün gece Buckingham Sarayı’nda bir davet verdi.

Konuklar arasında, aile içi taciz mağdurlarına destek amacıyla kurulan sivil toplum örgütü ‘Sistah Space’in kurucusu Ngozi Fulani de vardı.

Sarayın 60 yıllık demirbaşı; Kraliçenin nedimesi, Prens William’ın vaftiz annesi Leydi Susan Hussey ev sahibi sıfatıyla konuklarla ilgilenirken Fulani’yle de sohbet etti. Fulani’nin twitter hesabından aktardığına göre sohbet şöyle gelişti:

Lady Susan Hussey: Siz nerelisiniz?

Ngozi Fulani: Sistah Space.

SH: Hayır, nereden geliyorsunuz?

NF: Hackney’deyiz (Londra’da bir semt).

SH: Yok, Afrika’nın neresindensiniz?

NF: Bilmiyorum, herhangi bir kayıt yok.

SH: Nereli olduğunu biliyor olmalısınız. Ben Fransa’da bulundum. Neredensiniz?

NF: Buralıyım, Birleşik Krallık’tanım.

SH: Hayır, ama hangi millettensiniz?

NF: Burada doğdum, Britanyalıyım.

SH: Hayır, ama gerçekten nereden geliyorsun, ‘halkınız’ nereden gelmiş?

NF: ‘Halkım’… Hanımefendi, bu ne demek?

SH: Anlıyorum, sana nereli olduğunu söyletmek zor olacak. Buraya ilk ne zaman geldiniz?

NF: Hanımefendi! Ben bir Britanya vatandaşıyım, ailem buraya 50’li yıllarda geldi…

SH: Hah, sonunda buraya geleceğimizi biliyordum, Karayiplisiniz!

NF: Hayır hanımefendi, ben Afrika kökenliyim, Karayip kökenliyim ve Britanya vatandaşıyım.

SH: Oh, yani siz…

İstifa ve soruşturma

Buckingham Sarayı’ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, söz konusu olayı son derece ciddiye aldıklarını ve tüm ayrıntıları vakıf olmak için derhal soruşturma başlattıklarını belirtti. Sözcü, “Bu durumda kabul edilemez ve son derece üzücü yorumlar yapıldı. Konuya ilişkin Fulani’ye ulaştık ve dilerse yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla bizzat ele almak için kendisini davet ediyoruz. Öte yandan ilgili kişi, neden olduğu incinme için derin özürlerini ifade etmek istedi ve onursal görevinden çekildi.”

8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in en yakınlarından olan 83 yaşındaki Leydi Hussey, geçen yıl pandemi kısıtlamaları sürerken Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenazesinde Kraliçe’ye eşlik eden tek kişiydi.

Meghan Markle gündeme getirmişti

Prens Harry’nin, Afrika kökenli Meghan Markle’la evlenmesi İngiliz Kraliyeti’nde ırkçılık tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Siyah bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, CBS televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, oğluna hamilelik süreci hakkında şunları söylemişti: “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.”