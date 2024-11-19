İngiliz çiftçiler sokakta: Sizi besleyen insanları öldürmeyi bırakın

İngiliz çiftçiler Londra’da başbakanlık binası önünde vergi zammına karşı protesto gösterisi düzenledi.

İngiliz çiftçiler ‘Sizi besleyen insanları öldürmeyi bırakın’ pankartıyla. Fotoğraflar: AA

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan binlerce çiftçi, hükümetin yeni yürürlüğe koyacağı veraset vergisi protesto etmek için Downing Street’ten başbakanlık binasına yürüdüler.

Eyleme İngiliz televizyon sunucusu Jeremy Clarkson da katıldı.

Euronews‘ın haberine göre protestonun eş organizatörü Olly Harrison, “Son beş yılın dördünde zarardaydık” dedi ve şöyle devam etti:

“Beni ayakta tutan tek şey bunu çocuklarım için yapıyor olmam. Ve belki de toprağın biraz değer kazanması devam etmenizi sağlıyor. Ama şimdi bu bir gecede yok oldu.”

Yürürlüğe girecek vergiyle Nisan 2026’dan itibaren, değeri 1 milyon sterlinden (yaklaşık 43 milyon 680 bin lira) fazla olan çiftlikler, sahibi ölünce bir sonraki nesle yüzde 20’lik vergiyle aktarılacak.

Bu, Britanya’daki diğer arazi ve mülklere uygulanan yüzde 40’lık miras vergisi oranının yarısı anlamına geliyor.

Starmer’ın merkez sol hükümetiyse çiftliklerin büyük çoğunluğunun (yaklaşık yüzde 75’inin) etkilenmeyeceğini ve çeşitli yasal boşluklar sayesinde bir çiftçinin 3 milyon sterlin (yaklaşık 131 milyon lira) değerindeki bir mülkü çocuklarına vergiden muaf olarak bırakabileceğini söylüyor.

The Telegraph‘a konuşan Çevre Bakanı Steve Reed, yüksek arazi fiyatlarının ‘gençlerin kendi çiftliklerine sahip olma hayalinden mahrum bıraktığını’ belirterek “Bu durum süper zenginlerin miras vergilerini ödemekten kaçınmalarının en etkili yolu haline geldi” dedi.

Fakat çiftçiler sendikası, çiftliklerin yüzde 60’ından fazlasının yeni vergiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Çiftlikler kağıt üzerinde çok değerli olsa da, karlar genellikle az olduğu belirtiliyor. Hükümet rakamları, çoğu çiftlikteki gelirlerin yüzde 70’ten fazla düştüğünü gösteriyor.