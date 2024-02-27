Çiftçileri sokağa döken yasa Avrupa Parlamentosu’ndan geçti

Avrupa Parlamentosu (AP) çiftçilerin yoğun protestolarına rağmen tartışmalı çevre koruma yasasını onayladı.

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Avrupa’nın bir çok ülkesinde bu yasa nedeniyle haftalardır protestolar sürüyor.

DW Türkçe’nin haberine göre AP buna rağmen tartışmalı Doğa Restorasyon Yasası’na onay verdi.

Yaşam alanlarını doğal haline döndürmeyi öngören çevre koruma yasası 275 ret oyuna karşın 329 oyla parlamentodan geçti. 24 milletvekiliyse çekimser oy kullandı.

Yasa AB’nin Avrupa Yeşil Anlaşması’nın önemli bir parçasını oluşturuyor. Anlaşmayla AB dünyadaki en iddialı iklim ve biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşmayı öngörüyor.

Yasaya göre, üye ülkelerin 2030’a kadar kara ve deniz alanlarının en az beşte birinde doğayı restore etmek için önlemler alması gerekiyor.

AB Çevre Komiseri Virginijus Sinkevicius bu adımın ‘biyolojik çeşitliliğin devamı, değerli ekosistemler, sağlıklı toprak ve su kaynaklarının korunması için AB’nin somut bir katkısı’ olduğunu söyledi.

Ancak yasanın onaylanan son halinin çiftçi protestoları ve muhafazakqrların karşı çıkması nedeniyle tasarıdan farklılıklar gösterdiği belirtiliyor.

Çiftçiler neden karşı?

Pazartesi günü Brüksel’de protestolara neden olan yasaya çiftçiler, getirdiği bazı çevresel kısıtlamalar nedeniyle öfkeli.

Bu kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını belirten çiftçi örgütleri, geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu belirtiyor.