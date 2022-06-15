İnci kefalinin akıntının tersine yüzerek yaptığı yolculuk su altı kamerasıyla görüntülendi

Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Van Gölü’ndeki tek balık türü inci kefalinin, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz’da tatlı sulara yaptığı yolculuk devam ediyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

İnci kefallerinin üreme dönemlerinde tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara yaptığı göç, Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Üreme dönemindeki zorlu yolculuğu kaydetmek amacıyla su altında çekim yapan Ceylan, AA muhabirine, her yıl balıkların göçüne tanıklık ettiğini söyledi.

Balıkların akıntının tersine zorlu bir yolculuk yaptığını anlatan Ceylan şöyle devam etti:

“Bu muhteşem doğa olayına büyük bir saygım var. Akıntıya karşı büyük bir mücadele var. Küçük bedenleriyle engelleri bir bir aşıyorlar. Ben de bu eşsiz doğa olayını her yıl görüntülüyorum.

‘İnsanlara örnek olmalı’

Balıkların mücadelesine tanıklık etmek büyük bir keyif veriyor. Onların bu mücadelesi, insanlar için ilham kaynağı olmalı. Dolayısıyla herkes, üreme döneminde bu canlılara büyük saygı duymalı.”