İmzalar atıldı: Kosova vatandaşları Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebilecek

Kosova vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahati için imza töreni yapıldı.

Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi’ne vizesiz seyahati için imzalar atıldı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasbourg’daki genel merkezinde dün düzenlenen törene, AP Başkanı Roberta Metsola, AB dönem başkanı İsveç’in Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Jessika Roswall, AP’nin Kosova Raportörü Thijs Reuten, Kosova’nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz katıldı.

Reuten, Kosova vatandaşlarına yapılan haksızlığın nihayet sona erdiğini söyledi.

Kosova’nın Avrupa entegrasyonu faslını açarak AB’nin nihayet sözünü yerine getirdiğini belirten Reuten, “Bu karar sadece Kosova için anlamlı değil, çünkü Kosova dışındaki tüm bölge vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyordu. Haksızdı, adaletsizdi ve bu durum artık sona erdi. Kosova, yıllar önce tüm şartları yerine getirmek için çok çalıştı, şartları yerine getirdi ve şimdi bunun için ödüllendiriliyor” dedi.

Kosova vatandaşları, kararın resmi gazetede yayımlanması ardından 1 Ocak 2024’ten itibaren Schengen Bölgesi’ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.