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Yaramazlara biraz batar!

IMF’den Fas’a 1,3 milyar dolarlık destek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Fas’ın iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemeye yönelik yaklaşık 1,3 milyar dolar krediyi onayladı.

Fotoğraf: AA

IMF’den yapılan açıklamada, 18 aylık kredi programının, Fas’ın iklim kırılganlıklarını ele almasına, iklim değişikliğine karşı direncini artırmasına ve karbonsuzlaşma fırsatlarını yakalamasına yardımcı olacağı belirtildi.


Açıklamada, desteğin, Faslı yetkililerin doğal felaketlere karşı hazırlıklı olma durumunu güçlendirmesine ve sürdürülebilir kalkınma için finansmanı teşvik etmesine de katkıda bulunacağı ifade edildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemek amacıyla IMF ile Fas’ın bu ay yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kredi için uzlaşmaya vardığını belirtmişti.

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