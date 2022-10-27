IMF başkanı: Faiz artışlarının pozitif etkisi 2024’te hissedilmeye başlanabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının faiz artırımlarının pozitif etkisinin 2024’te hissedilmeye başlanabileceğini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı öncesi Reuters’a konuşan Georgieva faiz artırımlarına dair “Şu anki noktada nötr seviyeye ulaşmaya bakıyoruz ve henüz bu noktada değiliz” yorumunu yaptı.

Georgieva yüksek enflasyonun büyümeyi baltaladığını, bu durumun özellikle toplumun en yoksul kesimlerini vurduğunu, bu nedenle merkez bankalarının faiz artırması gerektiğini belirtti.

IMF başkanı, daha ne kadar süre daha faiz artırılacağı sorusuna “IMF, merkez bankalarının aksiyonlarının etkisinin 2024 yılı itibariyle görülmeye başlamasını öngörüyor” yanıtını verdi. Georgieva faiz artışlarının faydalarının hızlıca görülmeyebileceğini, ‘sabırlı’ olmak gerektiğini söyledi.