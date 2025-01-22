IMDb'de 35 yıl sonra bir ilk: Kurucu CEO görevi bıraktı

Amazon’un çevrimiçi film ve dizi veritabanı Internet Movie Database’in (IMDb) kurucusu Col Needham, 35 yıllık CEO (üst yönetici) görevini bıraktı.

Col Needham. Fotoğraflar: IMDb

Needham’ın yerine 2021’den bu yana işletme müdürü (Chief Operating Officer-COO) olarak görev yapan Nikki Santoro getirildi. Santoro şirket tarihinde bu göreve gelen ilk kadın ve ikinci kişi oldu.

Nikki Santoro

1990’da henüz 23 yaşındayken IMDb’yi kuran ve şirketi eğlence sektörünün devlerinden biri haline getiren Needham, göreve icra kurulu başkanı olarak devam edecek.

CNBC-e‘nin haberine göre Needham, Nikki Santoro’ya ilişkinse şunları dedi:

“Nikki’nin stratejik vizyonu, müşterilerimizi ve ürünlerimizi derinlemesine anlaması ve inovasyona olan bağlılığı, COO olarak görev yaptığı süre boyunca etkileyici iş sonuçları elde etmemizi sağladı.

Büyümeyi teşvik etme ve ürünlerimizi geliştirme konusundaki geçmişi, IMDb’yi yeni bir döneme taşımak için onu ideal kişi yapıyor.”

2016’dan bu yana IMDb bünyesinde çalışan Santoro, şirketin veri tabanını genişletme ve IMDbPro üyeliğini geliştirme çalışmalarına öncülük etti.

Santoro daha önce Amazon, Microsoft ve The Weather Channel gibi önemli şirketlerde CEO’luk yaptı.