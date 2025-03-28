İmamoğlu'nun oğlu gençlere seslendi: Sözü dinlenecek olan bizleriz

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, gençlere ve üniversite öğrencilerine seslenerek “Sözü dinlenecek olan ve sesi duyulması gereken aslen bizleriz” dedi.

Selim İmamoğlu. Fotoğraf: NOW Haber

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diploması edilmiş, 19 Mart’ta İBB odaklı soruşturmalarda gözaltına alınmıştı.

19 Mart itibariyle üniversitelerde başlayan protestolar, İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklanmasını izleyen süreçte diğer okullara yayıldı ve pek çok üniversitede öğrenciler akademik boykot kararı aldı.

Üniversite öğrencilerinin çeşitli şehirler ve mekanlarda eylemleri devam ederken İmamoğlu’nun oğlu da X hesabından paylaşımında ‘bir İstanbul Teknik Üniversiteli’ olarak gençlere ve üniversitelilere seslendi.

Selim İmamoğlu paylaşımı şöyle:

“19 Mart ve sonrasında hiç geri adım atmadan inandığı demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelesini veren ve tepkisinden hiç vazgeçmeyen sevgili genç ve üniversiteli arkadaşlarım, ben de bir İstanbul Teknik Üniversiteli olarak şunu söylemek istiyorum ki, bu yolun kıymetini ve zorluğunu en iyi biz biliriz. Tüm eğitim-öğretim hayatımız boyunca bizi yalnız bırakmayan gelecek kaygısını gidermek için bireysel olarak verdiğimiz mücadele, artık birliğe dönüşmüştür. Bu işin altından ya beraber kalkacağız ya beraber kalkacağız. Sözü dinlenecek olan ve sesi duyulması gereken aslen bizleriz.

Biz bu ülkenin bel kemiğiyiz. Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok. “Yok” dediğim tüm bu unsurların temsilcilerinden önemli bir parçası, bu haklı mücadelede ya göz altındalar ya da tutuklular. Aralarından bazıları benim de okul ve sıra arkadaşlarım. Aynı acıyı ben de paylaşıyorum. Bu sebeple tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: “Biz bu yolun yolcusu ve bu ülkenin kaderi ve geleceğiyiz, sonuna kadar hakkımızı aramak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla boyun eğmeden, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan zerre taviz vermeden bu ülkenin geleceğini biz tasarlayacağız. Biz uzun vadenin, yarınların umuduyuz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!”. Özgürlük ve demokrasi için mücadele veren tüm genç arkadaşlarım SERBEST BIRAKILMALIDIR!”