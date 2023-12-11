İmamoğlu yaz saati uygulamasını eleştirdi: Herkesi depresif hale getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaz saati uygulamasını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ uygulaması 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati uygulanmaya başlamıştı. Sabah saatlerinde henüz güneş doğmadan işe ve okula gidiliyor.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları dedi: “Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok… Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. Artık vazgeçin bu uygulamadan!”