İmamoğlu’ndan ‘azmanbüs’ü protesto eden vatandaşa: Abi sesin çok detone

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Adalar’da “Azmanbüs istemiyoruz” sloganıyla protesto eden vatandaşa “Abi sesin çok detone” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’un Adalar ilçesinde faytonların kaldırılmasından sonra hizmete alınan elektrikli minibüslere ada sakinleri tepki göstermişti. ‘Azmanbüs’ olarak adlandırılan minibüslerin kaldırılması için adalıların eylemleri sürüyor.

Adalar Belediyesi hizmet binası temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşa şöyle yanıt verdi:

“Abi sesin çok detone. Duyduk sesini. Panolarını da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor. Daha başarılı bir kuşak geldi merak etme, devrim yapacak.

Elbette ki durumunuza ve duygunuza ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama mesela şu an gösterdiğiniz panolarla arkanızdaki burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz.

Israrla bu bakış açısı ve protesto biçiminin gerçekten çok da verimli bir protesto çalışması olduğunu düşünmüyorum.

Adalar’ın 2019’dan beri değişen bir kaderi var. Şükürler olsun Adalar mis gibi kokuyor.

Abi demokrasi diyorsun, kabul edenler etmeyenler desem kaybedeceksin. Bak seni mağdur etmek istemiyorum. Hangi demokrasi, bak sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto.“