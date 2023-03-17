İmamoğlu ikinci el maliyetine temin edileceğini söyledi: Taksicilere göre yeni araçlar ‘soygun’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun yeni taksiye dönüştürülmesi için başvuruları tamamladı. 2 bin 532 başvuru içerisinden kura çekimi için, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu törende araçların ‘ikinci el maliyetine’ araçların temin edileceğini söyledi ama taksiciler bunun aksini belirtiyor. Diken’e konuşan taksiciler, galerilerden kendilerine mesaj geldiğini, 800 bin TL bandında olan aracın 1.5 milyon TL’den satışa çıkarıldığını söyledi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edilmişti.

Bu kabul edildikten sonra plaka sahiplerine ‘otocenter’lar üzerinden mesaj gitmişti ve 800 bin TL bandındaki araçların 1,5 milyon TL’ye satılacağı söylemişti.

Diken’e konuşan taksiciler bu durumu ‘soygun’ olarak değerlendirmişti. Bu düzeni ‘destekleyen’ İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya tepkililer: “Bu vicdansızlık. Bir arabadan 800 bin TL kar olur mu? Aksu bazı firmaların fahiş kar almasına göz yumuyor. Onlar kazanıyor biz kazanamıyoruz.“

Fotoğraf: İBB

İBB Başkanı İmamoğlu kura töreninde vatandaşlara seslendi ve yeni taksilerin İstanbul’a, esnafa değer katacağını söyledi: “Az önce birkaç insanımız, bana, ‘Biz diğer taksiden de alalım’ dedi. Bakın lütfen bu kardeşinize güvenin. Israrla söylüyorum ki, -ücret tarifesi de yüzde 30 fazla olacak- şu taksiler, İstanbul’da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar. Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın.”

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu konuşmasında taksilerin ikinci el seviyesinde fiyatlardan alındığını söyledi: “Az önce arkadaşlarım bana söylediler, 1700’ün üzerinde taksiyi mart-temmuz arasında esnafımıza firmalar sağlamış olacak. Hangi fırsat varsa maliyetini azaltacak, ilk andan itibaren bu işe hem genel sekreterimiz, yardımcımız hem iştiraklerimiz oradaki sorumlu arkadaşlarımız üzerinden ‘Kardeşim, yeni taksici olacak esnafımıza bu araçları en uygun şekilde siz sağlayacaksınız’ dedim. Yani bu iş, galerideki pazarlık işine dönmeyecek. Biz bu fırsatı sağlamaya devam edeceğiz. Ve size en uygun şekliyle bu araçları sağlamanın da gayreti içinde olduk. Az önce söylediği gibi Buğra Bey’in, gerçekten ikinci el araç seviyesine kadar inmiş bir maliyetle bu araçları temin etmiş olacaksınız.”

İmamoğlu taksi fiyatlarının uygun olacağını savunuyor ama plaka sahiplerine ‘otocenter’lardan giden mesaj farklı

Plaka sahiplerine gelen mesaja göre 0 km Citroen-Ford-Peugeot marka araçların manuel vites fiyatları 1 milyon 495 bin TL, otomatik vites fiyatlarıysa 1 milyon 595 bin TL. Kamera, taksimetre, sarı kaplama, siyah dama ve engelli rampa da fiyatlara dahil.

Her şeyin yine İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun dediği gibi olduğunu belirten taksiciler ‘düzeni elinde tutanların işine yarayacak bir sistem’ ifadelerini kullanmıştı.

Taksicilerle konuşmamızın üzerinden iki ay geçti. Bu iki ay zarfında fiyatlarda bir değişim olup olmadığını sorduğumuzda “Hiçbir değişiklik olmadı. Araçlar fahiş fiyattan satılıyor hala” dediler.