İmamoğlu ve Yavaş’tan mesajlar: Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız

Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu uygun gördüğünde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulmasından sonra mesajlar yayınladı.

Fotoğraf: Twitter / Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Bugün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurmuştu. Ortak mutabakat metnine göre Kılıçdaroğlu ‘uygun gördüğünde’ İmamoğlu ve Yavaş’ı yardımcısı olarak atayacak.

İmamoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “İnanıyoruz ki genel başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız. @mansuryavas06”

İnanıyoruz ki Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız. @mansuryavas06 pic.twitter.com/tD9BWAZVOw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2023

Yavaş da şunları dedi: “Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz. @ekrem_imamoglu”