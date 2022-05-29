İmamoğlu: Korsan törenle fethin yıldönümünü bölmeye çalışıyorlar

‘İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu Yıldönümü’ etkinliğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, Atatürk Havalimanı’nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin fetih yıldönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın ‘millet bahçesi’ne dönüşümü için bugün tören düzenleyip konuşmasında sık sık İstanbul’un fethinden bahsetmişti.

Erdoğan, “2023 hedeflerimizle çağımızın Bizanslarını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” demişti.

İBB, İstanbul’un fethinin 569’uncu yıldönümünü, Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen, etkinliklerle kutladı.

Burada konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

* Kimsenin kökenine, inancına veya hayat tarzına bakmadan, her bir hemşerilerimizi eşit, onurlu ve birinci derece vatandaş kabul ederek, eşit ve adil hizmet üretiyoruz. Şehrimizin her köşesine kesintisiz hizmetler götürüyoruz.

* Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir yanlışlık veya yolsuzluk varsa, nerede bir israf varsa, yapanların kim olduğuna bakmadan karşı çıkıyoruz. Nerede bir mağdur varsa, nerede bir yoksul varsa, onun yanında oluyoruz.

* Biz, İstanbul’a sahip çıkarken; biz, İstanbul’un değerlerini korumaya ve kurtarmaya çalışırken; biz, İstanbul için gece gündüz cansiperane çalışırken ve İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele ederken, karşımızdakiler de boş durmuyor.

* Önümüzü kesmenin, tuhaf akıllarla bizlere engeller çıkarmanın mesaisini yapıyorlar. Bize karşı her gün yeni, haksız ve hukuksuz adımlar atıyorlar. Bu şehri bizlere armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun kutsal emanetine ihanet etmeyi sürdürüyorlar. O bitmeyen rant hırslarıyla hepimizin ortak değerlerini, fikrimizi, kararımızı sormadan tahrip ediyorlar.

‘En fazla bir yıl ömürleri kaldı’

* Örneğin; Ata’dan miras kalan bu kadim şehrin hayat damarlarını kesmek için, adına ‘Kanal İstanbul’ denen beton bir kanal kurmak isteyenler olacaktır. Şehrin doğal ormanlarını, tarım alanlarını yok ederek, kuzey ormanlarının ranta açarak büyük bir tehdit altına sokanlar olacaktır.

* Örneğin; Osmanlı’dan bize miras kalmış olan, milyarlarca dolarlık yatırımla inşa edilmiş olan Atatürk Havalimanı’nı bir kalemde çöpe atmak istiyor olabilirler. Plansız ihale yapar, ihalesiz oraya makine sokar. Makine soktuktan sonra, plansız yerde katır kutur o pistleri kırmaya çalışıyor olabilirler. Ama size söyleyeyim: Bunu yapmak için, sadece ve sadece en fazla bir yıl ömürleri kaldı.

* Dahası; bugün Atatürk Havalimanı’nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin fetih yıldönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar.

* Size mesaj atarak, ‘Buraya mecbur gelin’ dedim mi? Ya da size mesaj çekip, ‘Buraya gelmezseniz yarın işinize de gidemezsiniz’ dedik mi?

‘Bakırköy belediye başkanını bile davet etmemişler’

Katılımcılardan “Hayır” yanıtını alan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

* Kendi kendinize, gönülden buraya geldiniz. Sanatçılarımızla buluşacaksınız. Fethin ne anlama geldiğini, birazdan gösterilerimizde göreceksiniz. Beraber eğleneceğiz. Beraber mutlu olacağız. Beraber geleceğe umutla bakacağız. Ama bu arkadaşlar böyle yapmıyor.

* Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul’un göbeğinde, -sözüm ona adını da söyleyemiyorlar, ‘Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi!’, ‘Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı’, ne diyeceklerini de şaşırdılar… Bakın komik olan ne? Atatürk Havalimanı, Bakırköy’de değil mi? Bakırköy belediye başkanını bile davet etmemişler. İstanbul Atatürk Havalimanı, arkadaşların ‘2023’te çıkacağız’ dedikleri uzayda değil, değil mi? İstanbul’da. Ya İstanbul’un Belediye Başkanı’nı bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar.

‘Asla ama asla amacınıza ulaşamayacaksınız’

* İnsanları meydana taşıyarak bir tören yapma çabası içerisinde olan bu insanlara şaşıyorum. Ama işte buradan, İstanbul’dan, Maltepe’den, bu güzel parktan, fetih kutlamalarından kendilerine sesleniyorum. Ve diyorum ki; asla bizi yıldıramayacaksınız. Asla bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Bizi, asla geri bırakamayacaksınız. Asla ama asla amacınıza ulaşamayacaksınız.

* Boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye, ortak akla ve liyakate inanmış Türkiye’de 86 milyon, İstanbul’da 16 milyon vatandaşız. Biz, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu arkadaşlar çok ama çok iyi bilsin ki, tüm bu kötülüklerin günleri sayılı. Bugünler hızlı geçecek. Tüm bu yaptıklarınızın faturasını, yakında sandıkta hem de bu gencecik Z kuşağı kesecek” ifadelerini kullandı.