İmamoğlu: Kader savunması sorumluluktan kaçmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, canlı yayında depremle ilgili açıklama yaparken ağladı ve yaşananları kadere bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: Twitter / İBB

Dün CNN Türk yayınına bağlanan Soylu depremle ilgili konuşmuştu. Soylu, yayının bir bölümünde ağlarken “Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız” diyerek depremi ve kayıpları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi ‘kader’e bağladı. Soylu, ayrıca şunları demişti: “Üç dört yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.”

İmamoğlu buna tepki göstererek Soylu’nun sorumluluktan kaçtığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları dedi: “Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım.”