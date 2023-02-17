Soylu meğerse İstanbul depremine hazırlanıyormuş

Deprem için asıl hazırlığın İstanbul’da yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu’ya yanıtlar gecikmedi.

Görsel: CNN Türk

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can kaybı sayısı 39 bin 672’ye çıktı.

CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Üç dört yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.”

Oysa İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ta Ekim 2019’da ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ (TAMP) dahilinde Türkiye’nin en büyük deprem tatbikatını yapmıştı. Üstelik Soylu’nun bizzat yönettiği tatbikatta depremin büyüklüğü 7,5, merkez üssü de Pazarcık olarak belirlenmişti.

Soylu’nun açıklamasına karşı sosyal medyadan yanıtlar gecikmedi.

Bazıları şöyle

Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz @suleymansoylu https://t.co/RVhd5BWYey — Barış Atay (@barisatay) February 17, 2023

Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2023

👉Süleyman Soylu: 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'.



👉Barış Atay: ‘Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz’. pic.twitter.com/fXBkfzu2Hk — LeMan (@lemandergisi) February 17, 2023

Süleyman Soylu İstanbul depremine hazırlıklıymış. İnanmayan Edis’e sorabilir. pic.twitter.com/jJLEGgCiLa — Asli Kazan (@perapea) February 17, 2023

Soylu’nun programdaki başka ifadeleri de gözlerden kaçmadı.

Zaytung değil ama post-truth olabilir.. pic.twitter.com/s0plr5BiAJ — Nalin Öztekin (@NalinOztkn) February 17, 2023