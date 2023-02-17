Soylu meğerse İstanbul depremine hazırlanıyormuş

Deprem için asıl hazırlığın İstanbul’da yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu’ya yanıtlar gecikmedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can kaybı sayısı 39 bin 672’ye çıktı.
CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Üç dört yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.”
Oysa İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş’ta Ekim 2019’da ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ (TAMP) dahilinde Türkiye’nin en büyük deprem tatbikatını yapmıştı. Üstelik Soylu’nun bizzat yönettiği tatbikatta depremin büyüklüğü 7,5, merkez üssü de Pazarcık olarak belirlenmişti.
Soylu’nun açıklamasına karşı sosyal medyadan yanıtlar gecikmedi.
Bazıları şöyle
Soylu’nun programdaki başka ifadeleri de gözlerden kaçmadı.