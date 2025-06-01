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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu iş dünyasına seslendi: Kimse bana bir şey olmaz demesin

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına seslenerek “Kimse bana bir şey olmaz demesin” dedi.

Fotoğraf: AA

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalar kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu.


54 yaşındaki siyasetçi X’ten iş dünyasına şöyle seslendi:

* Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz. Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz. Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz. Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz. Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.

* Ama sizler de şunu çok iyi bilin: Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir.

* Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek. Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim.

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