İBB soruşturmasında beşinci dalga: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

Dün 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı dört ‘yolsuzluk’ soruşturmasında gözaltı sayısı 34’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Dün 47 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 34’e yükseldi. Gözaltına alınan isimlerden bazıları şunlar:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

AA’nın aktardığına göre soruşturmaların detayları şöyle:

Aziz Aktaş suçladı, savcılık harekete geçti: Dört belediye başkanı dahil 27 gözaltı kararı

Suç örgütü kurmak ve lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ‘etkin pişmanlık’tan faydalanmak için 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta ek ifade verdi.

Aktaş ifadesinde Beşiktaş Belediyesi ve ihale aldığı diğer belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını öne sürdü ve şu iddiayı ortaya attı:

“Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldım. 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandım.”

Savcılık ifade üzerine dört belediye başkanı dahil 27 kişi hakkında ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verdi.

27 kişi arasında şu isimler de var:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka

Büyükçekmece Belediyesi’ne soruşturma: Beş gözaltı kararı

İkinci soruşturma Büyükçekmece Belediyesi’ne.

İddialar şöyle:

“Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye görevlileri ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı’na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladı.

Talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermediler. Bazı iş sahipleri baskı nedeniyle belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.

Ayrıca belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.”

Bu soruşturmada Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı dahil beş kişi hakkında gözaltı kararı var.

İBB’ye soruşturmasında beşinci dalga: Üç gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığı, İBB’ye 19 Mart’ta ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Halen süren soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu.

Soruşturmadaki yeni iddialar şöyle:

“Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İBB iştiraki İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiği tespit edildi.

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla ‘komisyon’ adı altında para istediği belirlendi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.”

Soruşturmada bugün üç isim hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi’ne 29 Ekim soruşturması: 11 gözaltı kararı

Son soruşturma Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne.

İstanbul başsavcılığının ihbar üzerine başlattığı soruşturma belediyenin 2019’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ‘doğrudan temin’le yaptığı alımlarla ilgili.

İddialar şöyle:

“Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar belediye başkan yardımcısı olan dönemin kültür ve sosyal işleri müdürü Mehmet Mandacı ve mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine iş aldılar.

Birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattılar.”

Bu soruşturmadaysa ikisi tutuklu 11 kişi hakkında ‘kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir de var.