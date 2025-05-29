Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili” dedi.

Fotoğraf: AA

Beykoz Millet Bahçesi’nde, İstanbul’un fethinin 572’nci yıldönümünde ‘Millet Bahçeleri Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan “Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü dört yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul’umuza kazandırıyoruz.

* Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.

* Karadeniz’e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız.

* Sadece İstanbul’da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

* Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili (100 dolarlık banknotların üstünde ABD’nin ‘kurucu babaları’ndan Benjamin Franklin‘in resmi bulunuyor).